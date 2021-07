Os candidatos que se inscreveram para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 têm até hoje (19) para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85.





Caso o pagamento não seja feito, a inscrição não é concluída, não permitindo que o candidato faça o exame.

Para emitir o boleto, o estudante não isento deve acessar a Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante)

Na página, deve-se clicar na opção “Página do Participante – Entrar com gov.br”. Após isso, é preciso acessar sua conta com o número do CPF e clicar em “avançar”.

Na próxima página, clique em “Pagamento/isenção” no menu do canto esquerdo. Será aberta uma caixa de diálogo com a opção em azul: “Baixe seu boleto”, após baixar, é só prosseguir com o pagamento.