O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar de fraude no processo eleitoral nesta terça-feira (20). Em entrevista à rádio Itatiaia, Bolsonaro defendeu novamente a implementação do voto impresso no Brasil.





O presidente disse que Aécio Neves (PSDB) deveria ter vencido Dilma Rousseff (PT) nas eleições presidenciais de 2015 e prometeu que apresentará provas da suposta fraude.

“Vou entregar provas na semana que vem que o Aécio Neves ganhou as eleições”, disse.

Mesmo com a insistência de Bolsonaro, na semana passada Aécio Neves descartou a hipótese e disse que não houve indícios de fraude.