A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos estabeleceu novo calendário de vacinação contra a Covid-19 esta semana. Na terça e quarta-feira (20 e 21) será a vez das pessoas com 31 anos ou mais. Na quinta e sexta-feira (22 e 23) serão imunizados quem tem 30 anos ou mais. A Secretaria de Saúde ampliou o horário de atendimento dos postos de saúde em mais duas horas. A partir desta semana, o atendimento passa a ser das 8 às 15 horas.





O Corujão da Vacinação continua a ser um dos principais locais de atendimento, sediado na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Centro. Este núcleo atua com horário diferenciado, das 8h às 20h.

A cidade tem avançado no calendário vacinal. Na última semana, foram contabilizadas 74.622 pessoas que tomaram a primeira dose ou dose única, e outras 16.180 que receberam a segunda dose. Para se vacinar em Ferraz não é preciso agendamento, mas é requisitado documento de identidade e comprovante de endereço.

A secretária Kelly Hungria pede que as pessoas façam o cadastro no site do governo VacinaJa (vacinaja.gov.br) pois facilita o atendimento. Quem não conseguir se inscrever antes será feito na hora.

Por Sandra Paulino