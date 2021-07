Cidade atingiu a marca de 73.434 mil aplicações; xepa da vacina continuapara lactantes 18+, motoristas de transporte escolar e trabalhadores de supermercados

Os adultos com idade a partir de 30 anos começam a ser imunizados contra a Covid-19, nesta quarta-feira (21/07), no município de Poá. A campanha de vacinação é realizada na Praça da Bíblia e no Reino da Garotada, das9 às 15 horas, e continua sendo uma das mais adiantadas da região em relação ao cronograma de vacinação do Governo do Estado.

De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, nesta segunda-feira (19/07), o município já realizou 73.434 mil aplicações da vacina, sendo 55.439 mil da 1ª dose, 15.122 da 2º dose e 2.873 de dose única. “Avançamos as etapas de acordo com o envio de novas remessas de vacina. Temos um controle rigoroso de estoque que nos permite acelerar a campanha a ponto de estarmos sempre entre as primeiras do Alto Tietê, com base no cronograma estadual”, afirmou o responsável pelo setor, Leonardo Barbosa Garcia.

A xepa da vacina segue normalmente a partir das 15 horas, para os trabalhadores de supermercados, lactantes 18+ com bebês de até dois anos e motoristas de transporte escolar. “É importante frisar que apesar determos dois postos de vacinação, a xepa só é aplicada no Reino da Garotada. Cada público, tanto da xepa como do cronograma no geral, precisa apresentar a respectiva documentação para ser imunizada (ver lista abaixo)”, enfatizou o diretor.

Os postos de vacinação contra a Covid-19 em Poá são o Reino da Garotada(rua São Francisco, 168, bairro Biritiba) e Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

VACINAÇÃO SOLIDÁRIA

A campanha VacinAção Solidária também é realizada nos dois postos de imunização. Os munícipes que forem se vacinar, podem doar um quilo de alimento não perecível que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade para ser distribuído para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Confira abaixo os públicos previstos no cronograma e documentos necessários:

Pessoas com 30+: (a partir de quarta-feira 21/07): documento com foto, CPF e comprovante de endereço;



Síndrome de Down 18+: documento com foto, CPF e comprovante de endereço;

Profissionais da Educação 18+: comprovante de inscrição do cadastro no site www.vacinaja.educacao.sp.gov.br, documento com foto e CPF;

Pessoas com Deficiência Permanente Grave sem BPC: documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço em Poá e documento médico que comprove a deficiência permanente grave para os casos das deficiências intelectuais;

Gestantes comorbidades 18+: carteirinha do pré-natal, documento comfoto, CPF, comprovantes de endereço e de comorbidade, conformedefinições do Ministério da Saúde;



Gestantes sem comorbidades 18+: carteirinha do pré-natal, documento com foto, CPF, comprovantes de endereço;



Puérperas com comorbidades 18+: documento com foto, CPF, comprovante de endereço e certidão de nascimento da criança;



Puérperas sem comorbidades 18+: documento com foto, CPF, comprovante de endereço e certidão de nascimento da criança;



Pessoas com Benefício de Prestação Continuada 18+: documento com foto, CPF e comprovante de endereço;



Transplantados 18+: relatório médico da condição, documento com foto, CPF e comprovante de endereço;



Pessoas com comorbidades 18+: comprovante de exames, receitas e/ou relatórios médicos, documento com foto, CPF e comprovante de endereço;



Trabalhadores de supermercados 18+: documento com foto, CPF e carteira de trabalho ou contrato que comprovem o vínculo empregatício(comprovante de endereço de Poá, caso trabalhe em supermercado de outra cidade);



Lactantes 18+ com bebê até dois anos (xepa da vacina): RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento da criança;



Motorista de transporte escolar (xepa da vacina): RG, CPF, comprovante de residência e documento que comprove o exercício da atividade.