A Secretaria de Saúde de Suzano divulgou nesta segunda-feira (19/07) o novo calendário semanal de vacinação contra a Covid-19, que começa nesta terça-feira (20/07) contemplando o público de 34 anos ou mais. O atendimento se estende em quatro dias de ação, alcançando o grupo prioritário de 30 anos na sexta-feira (23/07), nos três polos de imunização. O cronograma completo pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.





A semana de vacinação se inicia com o atendimento do público de 34 ou mais, conforme a ordem decrescente dos públicos prioritários. Na quarta-feira (21/07) será a vez das pessoas com 33 anos, seguindo para 32 na quinta-feira (22/07) e finalizando com 30 e 31 anos na sexta-feira (23/07). Os grupos já contemplados anteriormente poderão se imunizar, assim como a segunda dose estará disponível.

A aplicação será nos três polos especiais de imunização, sendo no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), na região norte, e na Escola Municipal (EM) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), no distrito de Palmeiras, ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas. Já na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), o atendimento será estendido até as 19 horas. Também haverá sistema drive-thru até as 17 horas no Parque Municipal Max Feffer, com entrada pela avenida Brasil.

Para receber a primeira aplicação, o beneficiado deve apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do vacinado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, o pré-cadastro na plataforma Vacina Já (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) é indispensável.

De acordo com o chefe da pasta, Pedro Ishi, a operação será viabilizada mediante os recentes repasses de doses. “Em Suzano, a gente não perde tempo. Assim que os lotes são anunciados, já nos organizamos para mais uma semana de trabalho. A campanha tem evoluído de maneira organizada ao longo desses seis meses, sem nenhuma intercorrência durante o atendimento. Enxergo cada dia de imunização como uma verdadeira vitória que, aos poucos, temos observado o resultado na redução dos índices de leitos ocupados e vítimas fatais da doença. Estamos no caminho certo”, afirmou.

Os quatro dias de atendimento devem beneficiar ainda todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários já contemplados, mas que ainda não garantiram a vacinação. Aqueles que aguardam a segunda dose, com aprazamento do imunizante até 23 de julho, também deverão buscar o polo mais próximo de sua residência. Para completar a segunda fase, basta o cidadão apresentar o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa, documento original com foto e CPF.

Até o momento, o município contabiliza 129.919 pessoas imunizadas contra a Covid-19, sendo 58,96% da população adulta estimada em 220.330 habitantes. Do total de vacinados, 33.578 já completaram a segunda etapa e 5.363 receberam a imunização em dose única. O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br.

Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).