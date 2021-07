A seleção brasileira estreou hoje (21) com goleada no futebol feminino das Olimpíadas de Tóquio, em um 5 a 0 contra a China, com dois gols feitos por Marta, e um por Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto.





O jogo foi no Estádio Miyagi e valeu pela primeira rodada do Grupo F.

O próximo jogo do Brasil acontecerá no sábado (24), às 8h, contra a Holanda. Já a China enfrenta a Zâmbia no mesmo dia, às 5h.