O Brasil recebe nesta quarta-feira (21) mais 1 milhão de doses da vacina contra Covid-19 da farmacêutica Pfizer. Este é o 2º voo com vacinas anunciado pela companhia. As doses irão ser entregues no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).





Até o dia 1 de agosto a Pfizer enviará 13 voos com vacinas contra Covid-19 ao Brasil, totalizando 13 milhões de doses. A farmacêutica afirmou que até setembro o total de vacinas enviadas será de 70 milhões de doses.

Até o momento a Pfizer já entregou 23 lotes ao país, totalizando 18 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A companhia americana disse que vai cumprir o cronograma de entrega até o final de 2021.