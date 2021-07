O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou nesta terça-feira (20) um decreto que inclui São Paulo no programa “Race to Zero”, da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa zerar a emissão de gases poluentes até 2050.





O Estado de São Paulo é o primeiro país a assumir o compromisso por meio de decreto governamental, que será publicado no Diário Oficial do Estado ainda nesta semana.

O documento foi assinado em cerimônia, por videoconferência, que contou com a participação de ambientalistas, organizações internacionais e do embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson.

“Neste plano nós estabelecemos metas intermediárias para o período de 2030 a 2040, avançando de forma escalonada e previsível com as medidas de redução de emissão de carbono no Estado de São Paulo”, disse Doria.

As ações de São Paulo terão destaque na próxima Confederação Climática da ONU, a COP 26, na cidade escocesa de Glasgow, no Reino Unido, em novembro.

“Conforme dados da ONU, o Estado de São Paulo se junta a mais de 700 cidades, 30 regiões e 120 países que aderiram à campanha Race to Zero. Já são mais de 3.000 empresas, 620 universidades e 170 investidores comprometidos com a meta em diversos locais do mundo. Esta é uma ação importantíssima para preservarmos o planeta para as futuras gerações”, disse o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido.

De acordo com o governo de São Paulo, com a adesão às campanhas da ONU, São Paulo irá fixar novas metas e soluções para energias renováveis, restauração florestal, agricultura de baixo carbono, bioeconomia, proteção da biodiversidade, controle e prevenção da poluição, qualidade do ar, transportes sustentáveis, segurança hídrica, saneamento ambiental, municípios resilientes e cidades sustentáveis.

O governo do Estado elaborou um relatório de “Ações Prioritárias da Trajetória de Descarbonização de São Paulo”, em parceria com a Coalizão Under 2, comunidade global de governos comprometidos com ações climáticas alinhadas ao Acordo de Paris. O grupo deve publicar o documento chamado “Plano de Ação Climática Net Zero 2050” em até 12 meses.

“Dia histórico para preservação do meio ambiente em SP. São Paulo é o primeiro estado no Brasil e da América Latina a assinar decreto para zerar emissão de gases de efeito estufa. Viva a natureza, viva o verde, viva a vida!”, escreveu Doria em seu Twitter.