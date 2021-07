Em atendimento ao pleito do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Governo do Estado reinaugurou hoje (22/07) a ala psiquiátrica do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos “Dr. Osiris Florindo Coelho”. A solicitação de reabertura dos leitos como referência em atendimento para a região do Alto Tietê foi oficializada ao Estado em 2019.

O presidente do CONDEMAT, Rodrigo Ashiuchi, e os prefeitos Inho Taino (Biritiba Mirim), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), José Luiz Eroles Freire (Guararema), Márcia Bin (Poá), Vanderlon Gomes (Salesópolis) e Carlos Chinchilla (Santa Isabel), acompanharam a cerimônia de inauguração que contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia e do Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.

A ala psiquiátrica do Hospital Regional de Ferraz estava fechada desde 2014. Com a reinauguração, o setor volta a funcionar com 13 leitos na nova enfermaria especializada no atendimento a pacientes com transtornos mentais e necessidade de intervenção para casos graves e agudos relacionados ao consumo de álcool e drogas.

A melhoria do espaço foi completa, incluindo instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gases, climatização e proteção contra incêndio. Também foram reformados os alojamentos em conformidade com normas e boas práticas de segurança, organização e conforto aos pacientes. Com foco na humanização, foram criados espaços de convivência e o solário, uma estrutura metálica e esquadrias com vidro balístico. A obra inclui ainda uma central de material e esterilização.

“O Regional de Ferraz de Vasconcelos é um hospital estratégico para dar vazão a muitas demandas da saúde do Alto Tietê. Esta é uma grande conquista para a nossa região, que passa a contar com mais um importante serviço de saúde de forma regionalizada. Uma conquista que é fruto da união dos prefeitos e representantes da região na esfera estadual”, disse o presidente do CONDEMAT, Rodrigo Ashiuchi.

Também participaram da inauguração os deputados estaduais André do Prado, Estevam Galvão, Rodrigo Gambale e Adalberto Freitas.