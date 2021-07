A Caixa Econômica Federal (Caixa) libera nesta quinta-feira (22) a quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021 aos beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 4 e aos beneficiários que não fazem parte do programa nascidos em maio.





Os pagamentos da quarta parcela foram antecipados e começaram no sábado (17) para quem não faz parte do Bolsa Família.

Os saques e transferências para quem recebe o benefício nesta quinta serão liberados no dia 9 de agosto.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo https://consultaauxilio.cidadania.gov.br