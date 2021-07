O município de Poá prorrogou a Campanha do Agasalho “Inverno Solidário – Um Ato Que Aquece”, para o próximo dia 6 de agosto. O objetivo, segundo o chefe de Gabinete e secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Lucas Bertagnolli, é arrecadar o máximo possível de agasalhos e cobertores para, posteriormente, distribuir para as famílias em situação de vulnerabilidade social.





De acordo com o responsável pela pasta, até o momento cerca de 560 peças de roupas e 450 cobertores já foram doados pela população e empresários do município. “Estamos enfrentando um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos e a solidariedade se faz necessária, já que muitas pessoas não têm condições financeiras para adquirir esses itens para se aquecer”, afirmou o chefe de Gabinete e secretário da pasta.

A Campanha do Agasalho em Poá conta com 17 pontos de arrecadação com objetivo de facilitar o acesso do cidadão que tenha o interesse em fazer a doação. ”Contamos com a parceria da Secretaria de Saúde e da Sociedade Beneficente Caminhos de Damasco para a implantação destes pontos que contam com uma caixa para coleta de roupas e cobertores. É bom enfatizar que cada peça arrecadada, será higienizada e ensacada pela secretaria, antes de ser entregue à população”, finalizou Lucas Bertagnolli.

Para a prefeita Marcia Bin, a Campanha do Agasalho é de extrema importância, pois por meio dela podemos auxiliar as pessoas menos favorecidas que sofrem com as baixas temperaturas. “Essas famílias em situação de vulnerabilidade necessitam de todo apoio possível. Por isso, optamos em prorrogar a ação, com o objetivo de exercermos a nossa solidariedade e alcançarmos o maior número de pessoas”, afirmou a prefeita Marcia Bin.