DERRETENDO NA IMPRENSA REGIONAL!

Tudo indica que, o sobrenome Gambale começou a derreter na região. Tudo por conta da postura do deputado estadual que morava em Ferraz, Rodrigo Gambale. O deputado que é irmão da prefeita da cidade, Priscila Gambale, do mesmo jeito que conseguiu eleger a irmã com o seu sobrenome, começou de certa forma a “queimar” a atual gestão da irmã. Tanto que, alguns grupos de comunicação da região, ao se referirem ao governo de Priscila, não dizem “Governo da Priscila Gambale”, e sim, “Governo Gambale”. Um assessor parlamentar de um deputado bem conhecido me procurou dias atrás e disse assim: “Jair, o que está acontecendo com o Gambale, ele está diferente, está se sentindo a última bolacha do pacote, não está?” Inclusive pelo que parece, Gambale está até com dificuldades de encontrar um partido que o aceite, também por conta deste jeito um tanto arrogante. Embora, venhamos e convenhamos, quem tem a (GLOBO) por trás, dando todo apoio necessário, parece não ligar para as mídias regionais né?

DERRETENDO NA INTERNET

Outro lugar que o deputado estadual Rodrigo Gambale tem perdido muito força é na internet. Como eu disse dias atrás nesta coluna, é notório perceber que seu alcance caiu muito. Antes quando o parlamentar subia uma live, de 500 a 600 pessoas assistiam simultaneamente, hoje, raramente passa de 100. Mas o problema maior não está no engajamento, na minha opinião, o que mostra sua baixa popularidade na internet são os comentários negativos. No último vídeo publicado pela TV Cenário, onde mostra o deputado dizendo que um empreendedor de Ferraz estaria provavelmente fazendo “gato” na fiação em relação a energia de seu Food Truck, que em seguida foi desmentido pelo rapaz, 99% das pessoas que comentaram, criticaram a postura arrogante do parlamentar.

PREFEITO ESTADUAL

O apelido que já pegou na região é “Prefeito Estadual”. Tudo porque, o deputado Gambale, em vez de deixar sua irmã tomar a frente da prefeitura de Ferraz, fica toda hora fazendo lives e respondendo a população como se fosse o próprio prefeito. Acredito que se os papéis fossem invertidos, a família Gambale daria mais certo, pois a Priscila Gambale tem mais perfil de deputada do que o próprio irmão. Digo isso porque as vezes vejo algumas críticas nas lives que a prefeita faz, e quando ela percebe, ela apenas ignora, e após o término da live, ela ou algum assessor responde os questionamentos. Muito diferente do irmão, que muda de cor, o semblante fecha, aí pode esperar, vem chumbo grosso nas respostas.

MAS ELE TAMBÉM TEM FEITO COISAS BOAS SIM

Se o Gambale apenas trabalhar e parar de ficar passando recibo para todos que o criticam ou os que fazem questionamentos, ele na minha opinião não vai tão mal assim. Se dissermos que não fez nada de bom para a cidade de Ferraz é mentira. O barramento que ele chama de piscinão é sim uma conquista boa para a cidade. A luta das escrituras de famílias do CDHU também é uma coisa boa. Pediatria e psiquiatria do hospital regional, e alguns recursos em forma de emenda parlamentar. Resumidamente é assim: “É TRABALHAR MAIS E FALAR MENOS”!

Ah, não venha me atacar em…

Não se esqueça que você já esteve deste lado, deputado!