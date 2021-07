A prefeita poaense Marcia Bin, acompanhada pelo chefe de Gabinete e Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Lucas Bertagnolli, visitou na manhã desta quarta-feira (21/07), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para realizar a entrega simbólica de agasalhos para jovens encaminhados pela unidade com medidas socioeducativas.

Ao todo, são 35 jovens atendidos pelo Centro de Referência que receberão os agasalhos. “Estamos realizando a Campanha do Agasalho e essa distribuição já é uma extensão desta ação, assim como foi a entrega de cobertores que realizamos para os idosos atendidos pelos CRAS (Centro de Referência a Assistência Social) e o Centro Dia do Idoso, logo no início da campanha”, afirmou o chefe de Gabinete e secretário da pasta, Lucas Bertagnolli.

“Na época em que eu fui Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, já fazíamos a distribuição de agasalhos para os jovens com medidas socioeducativas, por isso fiz questão de vir pessoalmente realizar essa entrega simbólica. A administração está à disposição de cada um de vocês, por meio da Secretaria de Assistência e demais pastas”, enfatizou a chefe do Poder Executivo. Também esteve presente a assistente social e responsável pelo atendimento destes jovens no CREAS.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá