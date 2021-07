O Parque Nosso Recanto está passando por uma série de revitalizações e uma das novidades é a construção de espaços para acolhimento de animais no estilo de “mini fazendinha”. Atualmente, uma cocheira está sendo feita para abrigar um cavalo e um pônei que estão no local. As ações são da Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal da cidade.

Vivem no parque saguis, um gavião, cabras, patos, galinhas e os cavalos. Com o vasto espaço, o objetivo de ter a “mini fazendinha” vai além de abrigar essas espécies. O secretário da pasta, Claudio Squizato, explica que o objetivo é promover a interação entre as crianças e os animais. “Temos projetos que são realizados aqui dentro e que envolvem crianças especiais e essa aproximação com os animais é muito importante para o desenvolvimento delas. Também queremos atrair a população em geral”.

Squizato esclarece ainda que todos os animais foram resgatados pela polícia por maus tratos. A secretaria conseguiu uma autorização especial para mantê-los. O novo lar para o cavalo e o pônei está sendo preparado e ficará pronto em cerca de dois meses. É uma cocheira de 16 metros por 8 metros apropriada para recebê-los. O Nosso Recanto está parcialmente aberto para o público devido a pandemia. Apenas a pista de caminhada está aberta, das 7h às 12h, mas assim que os espaços públicos forem autorizados o parque estará apto a receber os moradores.