Nesta segunda-feira (19) aconteceu a estreia do novo Bom Dia Cenário, um programa totalmente novo e cheio de novidades que vai ao ar de segunda a sexta pela TV Cenário. Atingindo picos de audiência diariamente, a estreia do programa foi um sucesso.

Apresentado por Jairzinho Ambrósio, o programa conta com diversos quadros, trazendo não só as notícias mais recentes da região e de todo o Brasil, mas também quadros onde os internautas podem interagir e participar diretamente no programa.

Um dos destaques do Bom Dia Cenário são as entrevistas que ocorrem no programa, trazendo sempre alguém com uma história para contar, experiências para compartilhar, e claro, muitas opiniões para dar.

O primeiro entrevistado do programa foi o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Abissamra (PSB), que fez uma grande participação no programa e, sem papas na língua, expôs sua opinião sobre diversos assuntos tratados durante a conversa com Jairzinho, desde acontecimentos recentes na cidade, até o atual cenário político do país, a conversa rendeu de tudo um pouco.

O vereador Cláudio Ramos (PT) também esteve no programa, tendo como principais assuntos, o recente aumento da zona azul da cidade e a licitação do transporte público no município.

No terceiro programa, os entrevistados foram a Dona Cláudia e seu filho Guilherme, que tem autismo, eles falaram um pouco sobre as dificuldades do autismo, sendo uma delas, conseguir um emprego, mostrando não só as diversidades pelas quais pessoas autistas passam, mas que as primeiras impressões de quem não convive com um autista, costumam ser muito erradas e precisam ser mudadas.

Já no programa desta quinta-feira (22), o entrevistado foi o Dr. Wallace Fernandes, que já foi vendedor ambulante, mas, atualmente é médico. Ele contou um pouco sobre a trajetória dele e como foi essa mudança em sua vida.

Em todo programa há uma enquete sobre algum assunto que está em alta ou que é de grande importância, possibilitando saber mais sobre a opinião dos internautas e permitindo que haja uma conversa entre pessoas com opiniões diferentes.

Através do O Povo Fala, denúncias de internautas podem ser expostas ao público e chegar a quem deve chegar para que se resolva o problema o quanto antes.

O quadro Momento Aprender traz todo dia um especialista de alguma área para orientar, conscientizar e dar dicas para o público, os assuntos vão desde educação, até saúde e direito.

Fique por dentro de notícias nacionais e mundiais através do quadro Notícias Gerais, onde, de forma rápida, são expostos alguns assuntos recentes e relevantes.

O Bom Dia Cenário mudou, porém, mudou para melhor, para trazer informação de qualidade, para trazer temas relevantes e, apesar das mudanças, o compromisso continua sendo sempre com a verdade.

O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 9h, na página do Facebook da TV Cenário.