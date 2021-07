Na manhã desta quinta-feira (22), Ferraz de Vasconcelos e governo do Estado de São Paulo oficializaram a entrega de 2044 títulos de propriedade dos mutuários do Conjunto Habitacional José Chacon Muriel (CDHU São Francisco) e Jardim Recanto dos Pássaros. Com essa medida, a regularização é considerada 100% concluída nestes empreendimentos. O evento teve a presença do vice-governador, Rodrigo Garcia, do Secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, da Assistência Social, Célia Parnes, da Educação, Rossieli Soares, e da prefeita Priscila Gambale e aconteceu na Escola Estadual Mário Manuel Dantas de Aquino, Parque Dourado.

O cerimonial contou ainda com a participação dos deputados estaduais Rodrigo Gambale e André do Prado. O presidente o Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, de Santa Isabel, Carlos Chinchila, de Salesópolis, Vanderlon Gomes e de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino, o Inha, também prestigiaram o evento.

A prefeita enalteceu a importância da regularização fundiária no município. “Esse título vem dar dignidade às famílias. Representa uma segurança e também uma conquista delas. Só conseguimos promover esse momento graças a parceria com o governo do Estado que tem olhado para a cidade e maneira especial”, disse Priscila.

No mesmo evento foram autorizadas obras na Estrada Maria Caetano de Abreu à Esperidião, que é uma ligação da Estrada do Paiol à Avenida João Pency, numa extensão de 3,6 quilômetro entre Ferraz e Poá. O investimento totaliza R$ 3,8 milhões.

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, revelou a destinação de R$ 850 mil às unidades do município, sendo R$ 50 mil para cada uma das 17 escolas. O dinheiro deve ser revertido para melhorias e protocolos sanitários de segurança para retorno das aulas.

No âmbito da assistência social, a titular estadual da pasta, Célia Parnes, destacou os programas que contemplaram o município como o Vale Gás (987 famílias); Dignidade Íntima (que destina absorventes às adolescentes e mulheres em vulnerabilidade) e Alimento Solidário.

SAÚDE

No período da manhã, foi inaugurada a nova ala psiquiátrica do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos “Doutor Osíris Florindo Coelho” com a participação do secretário de Estado da Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn. A unidade conta com 13 leitos, sendo 12 de internação e um de estabilização, área de convívio e quadra para interação dos pacientes. Ao todo, foram investidos R$ 1,9 milhão. O secretário também falou da possibilidade de ofertar 20 novas vagas de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral.