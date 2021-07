A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em Suzano. Nesta quinta-feira (22/07), as pessoas com 32 anos ou mais poderão se imunizar nos três polos especiais, que atendem o centro, a região norte e o distrito de Palmeiras. A ação dá sequência ao trabalho desta quarta-feira (21/07), quando a cidade registrou a aplicação em 3,1 mil suzanenses.





Para o penúltimo dia de vacinação desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde planejou imunizar os suzanenses com 32 anos ou mais, com ou sem comorbidades. Para tanto, o beneficiado deve apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de endereço de Suzano no nome do vacinado.

O titular da pasta, Pedro Ishi, que segue acompanhando a vacinação na cidade, lembra que é preciso levar também uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível, que pode ser encontrada no site oficial da prefeitura, no link bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, o pré-cadastro na plataforma Vacina Já (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) é indispensável.

“Uma pessoa que leva a filipeta preenchida e que já tenha feito o pré-cadastro no site do ‘Vacina Já’ ganha pelo menos 20 minutos na fila, dependendo da quantidade de pessoas no local. Pedimos que se atentem às documentações e nos ajudem a dar celeridade ao processo de vacinação”, destacou o secretário.

Assim como nos dias anteriores, a imunização desta quinta-feira acontece no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), ambos das 8 às 17 horas. Já na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), os trabalhos seguem até as 19 horas. O sistema drive-thru também estará disponível até as 17 horas no Parque Municipal Max Feffer, com entrada pela avenida Brasil.

Este será o terceiro dia consecutivo de vacinação. Na terça-feira, por exemplo, quando houve a imunização dos cidadãos de 34 anos, a prefeitura registrou a aplicação de 3.402 doses, sendo 3.195 da primeira e 207 da segunda. Por polo, foram registradas 1.411 na Arena, 759 no drive-thru, 740 no CEU Gardênia e 492 na Escola Odário.

Já a prévia das 17 horas desta quarta-feira, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, somou 2.323 pessoas contempladas no polo central, 473 na região norte e 362 no distrito de Palmeiras. Desta forma, a cidade contabilizou 3.158 suzanenses vacinados, sendo 2.855 de primeira dose e 303 de segunda.

Até o momento, o município realizou 171.599 aplicações, sendo 130.835 de primeira dose, 34.322 de segunda e 6.442 de dose única. Com isso, a cidade já imunizou 62,30% da população adulta – estimada em 220.330 – com pelo menos a primeira dose.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br.