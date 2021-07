Está em vigor em Suzano a lei complementar nº 357/2021 de autoria da vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, que isenta o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para exercício de 2021, a entidade familiar que teve seu arrimo de família falecido pela Covid-19. A legislação foi publicada hoje (23) no Diário Oficial Eletrônico do Município.





De acordo com a lei, está isento do pagamento da taxa, referente ao exercício de 2021, quem perdeu o arrimo pelo novo coronavírus, sendo: pai ou mãe, que servia de único arrimo a filho(a) menor ou maior incapaz; filho(a) único que servia de arrimo à mãe viúva, pai viúvo ou divorciados; filho(a) que servia de único arrimo ao pai ou a mãe incapaz; irmão(a) que servia de único arrimo a irmão(a) menor ou maior incapaz; neto(a) que servia de único arrimo a um de seus avós, paterno ou materno; marido ou esposa que servia de único arrimo ao marido ou à esposa e filho(a) menor ou maior incapaz.

“Muitas pessoas perderam seus empregos, foram mandadas embora e perderam arrimo de família. Não está fácil arrumar emprego e muita gente está preocupada em como pagar seu IPTU. Não é porque a pessoa perdeu o arrimo de família que vai perder também o imóvel”, justificou.