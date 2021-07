O Brasil já ganhou três medalhas nas Olimpíadas de Tóquio 2020, sendo uma de bronze, ganha pelo Daniel Cargnin no Judô até 60 kg e, duas de prata, que foram ganhas pelo Kelvin Hoefler no Skate Street masculino e a outra pela Rayssa Leal, no Skate Street feminino.





O bicampeão Panamericano de Judô na categoria de até 66 kg, Daniel Cargnin, foi o segundo brasileiro a levar uma medalha nesta Olimpíada.

O paulista de 27 anos, Kelvin Hoefler, foi o atleta que conseguiu a primeira medalha do Brasil nesta Olimpíada.

Rayssa Leal tem 13 anos e é a atleta mais jovem a disputar uma Olímpiada pelo Brasil.