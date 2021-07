Nesta segunda-feira (26), Ferraz de Vasconcelos inicia a vacinação das pessoas com 29 anos ou mais. A cidade mantém os oito polos de imunização e pede que a população compareça a uma das unidades com documento de identidade e comprovante de endereço. Mais de 80 mil pessoas já receberam a primeira dose no município e outras 18 mil a segunda dose.





A vacinação está disponível nos postos de saúde do: Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone, até às 15 horas. O “Corujão da Vacinação” segue com atendimento normal das 8 às 20 horas na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Centro.

A secretária de Saúde, Kelly Hungria, pede que a população ajude a divulgar a nova faixa etária. “Estamos avançando para as idades mais jovens e queremos contemplar toda a população adulta o mais rapidamente possível. Estamos prontos para atender esse público e pedimos a ajuda de todos para ultrapassar as metas. Temos estoque de doses e toda equipe está empenhada e pronta para o sucesso dessa campanha”, disse Kelly.