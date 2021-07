No último sábado (24), a cidade de Ferraz de Vasconcelos foi sede para a final da 1ª Copa do Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) de Xadrez Virtual 2021. O evento aconteceu no Ginásio Municipal Marcílio Guerra, na região central.





Participaram os atletas finalistas das cidades de Ferraz e Santa Isabel. Estiveram presentes o prefeito de Santa Isabel, Dr. Carlos Chinchilla, o diretor de esportes Edson Rodrigues (Santa Isabel), o diretor de Esportes de Ferraz e coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Condemat, Fábio Sales, o secretário de Esportes de Ferraz, José Batista de Souza, e a prefeita Priscila Gambale, que abriu solenemente o campeonato.

As categorias masculinas e femininas contaram com oito enxadristas cada, que usaram de técnicas e táticas, uma vez que o xadrez não envolve sorte como elemento. Ferraz de Vasconcelos ficou como vice, nas duas categorias, e Santa Isabel sagrou-se campeã.

Foto: Secom Ferraz

Priscila Gambale parabenizou todos os atletas, professores, técnicos e responsáveis pela realização da Copa de Xadrez e enfatizou a importância da prática e incentivo de esportes para crianças, jovens adultos e o público da melhor idade. “Agradeço a todos os atletas, professores e envolvidos para a realização desse evento e de tantos outros que estimulam o esporte e, em modo especial, os jogos de xadrez. Que a partir desse campeonato, outras modalidades possam surgir para o entretenimento e esporte nos municípios que compõem o Condemat”, afirmou a chefe do Executivo.

O evento encerrou com a premiação dos atletas que receberam medalhas e troféus, envolvidos com um espírito de cordialidade e irmandade entre as cidades finalistas.

Por Junior dos Anjos