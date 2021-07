A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos inicia a vacinação para novas faixas etárias essa semana. Na terça (27) e quarta-feira (28), o público que poderá receber a primeira dose é dos 28 anos ou mais. E na quinta (29) e sexta-feira (30), será a vez das pessoas que têm 27 anos ou mais. É preciso levar documento de identidade e comprovante de endereço.





A Secretaria de Saúde reforça que as pessoas que já receberam a primeira dose precisam retornar para completar sua cobertura vacinal. O Corujão da Vacinação que acontece na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Centro, continuará a atender das 8h às 20h, com atendimento pelo sistema drive-thru e para quem chega a pé. Também estão abertas as seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone, até as 15 horas.

A secretária de Saúde, Kelly Hungria, explica que não é possível escolher qual vacina tomar. “Nós recebemos todas as vacinas do governo do Estado. Nenhum município escolhe qual vai receber. À medida que chegam, nós já disponibilizamos para a campanha. Todas são seguras e aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O mais importante é estar vacinado para evitar complicações causadas pelo Coronavírus”, disse Kelly.