O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021 do segundo semestre abriu as inscrições nesta terça-feira (27) e vai até sexta-feira (30), às 23h59. O resultado dos pré-selecionados será divulgado em 3 de agosto.





São 69 mil vagas distribuídas em 23.320 cursos e/ou turnos de 1.324 instituições privadas de ensino superior diferentes.

Os candidatos que não forem selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera. A convocação dos selecionados desse grupo será entre os dias 4 e 31 de agosto.

Como participar do Fies?

O interessado deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2010 e 2020 e tirado nota média acima de 450. Aqueles que tiraram zero na redação ou fizeram a prova como treineiro não podem se inscrever no programa.

O candidato que possui bolsa parcial do Prouni também pode solicitar o financiamento.