A cidade de Ferraz de Vasconcelos já tem muito o que comemorar na luta contra o Coronavírus. Nesta terça-feira (27), a Secretaria de Saúde atingiu a marca de 50,26% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única. O município se mantém à frente do calendário estadual e iniciou a imunização das pessoas com 28 anos ou mais.





De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica do município, ontem foram aplicadas 1.628 vacinas (1ª dose) e outras 735 referentes a 2ª dose. Com isso, chegou a 2.363 aplicações num único dia.

Em números totais Ferraz já aplicou 84.956 doses, ou seja, praticamente a metade da população adulta, considerando a estimativa de 169 mil pessoas. O Plano São Paulo prevê o término da campanha no dia 15 de setembro.

A secretária de Saúde, Kelly Hungria, reforça a necessidade do comparecimento da população aos postos de saúde para receber o imunizante. Estão mantidos na cidade oito polos de vacinação. O Corujão da Vacinação que acontece na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Centro, atende das 8 às 20 horas, com atendimento pelo sistema drive-thru e para quem chega a pé. Também estão abertas as seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Jardim Rosana, Jardim Bela Vista, Vila Margarida, Vila São Paulo, Cidade Kemel, Santo Antônio e Jardim Yone, até às 15 horas.

