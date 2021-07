O ator, dublador e humorista Orlando Drummond, morreu aos 101 anos, nesta terça-feira (27). O ator dublou diversos personagens como Scooby-Doo, Popeye e o Vingador, da Caverna do Dragão. Além de ter interpretado o personagem Seu Peru, na Escolinha do Professor Raimundo.





Orlando faleceu em casa, em Vila Isabel, na Zona Norte, de falência múltipla de órgãos.

Drummond foi internado em maio para tratar uma infecção urinária no Hospital Quinta D’Dor, na Zona Norte. A Família iniciou o tratamento em casa, mas o quadro se agravou, o ator chegou a ficar na unidade semi-intensiva. Ele recebeu alta no dia 12 de junho.

Orlando começou sua carreira no rádio, onde teve sua carreira moldada para seu trabalho com vozes.

Em uma entrevista à Globonews em 2011, ele comentou o processo de criação dos personagens.

“Alf e Popeye, eu me inspirei no original. A do Scooby-Doo eu criei, foi um processo muito divertido”, disse.