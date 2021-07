O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em coletiva que a partir de 17 de agosto o estado não terá mais restrições ao funcionamento do comércio. Não haverá mais restrições em relação à ocupação de estabelecimentos comerciais e públicos, abertos e fechados, com isso, não também não terá mais limitações de horário.





Porém, em 1 de agosto, já haverá uma mudança na quarentena, a ocupação dos estabelecimentos será de 80%, podendo funcionar até meia-noite. Atualmente os estabelecimentos podem ficar abertos até 23h, com 60% da capacidade.

“Ainda mantendo o uso de máscaras, recomendando o uso de álcool em gel, seguindo os protocolos de distanciamento e de cuidados pessoais e coletivos, já estaremos com novas regras em funcionamento a partir de 17 de agosto”, falou João Doria.

É planejado para que em 16 de agosto, o estado já tenha completado a aplicação da primeira dose de vacina contra Covid-19 em toda a população paulista acima de 18 anos. Essa meta foi anunciada pelo governo nesta quarta-feira (28). Anteriormente a meta estava prevista para o dia 20 de agosto.

Adolescentes com idades de 12 a 17 anos serão vacinados a partir de 18 de agosto, começando pelos jovens com comorbidades.

“É o censo de urgência, de emergência, de respeito pela vida dos brasileiros que vivem no estado de São Paulo”, disse o governador.

Segundo o governador, essa antecipação só ocorreu por causa da compra de 4 milhões de doses excedentes da CoronaVac.

Doria retomou hoje a agenda de coletivas de imprensa, após testar positivo para Covid-19 pela segunda vez, em 15 de julho. Ao iniciar a coletiva, ele comentou a situação.

“Estive completamente assintomático e protegido. Porque tomei a vacina, tomei duas doses da vacina do Butantan, a CoronaVac. Mas poderia ter tomado também AstraZeneca, Pfizer e Janssen, as quatro vacinas aprovadas. Sou um exemplo vivo que a vacina salva”, afirmou Doria.