O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou nesta terça-feira (27/07) uma série de melhorias para a mobilidade urbana do município. O pacote é o maior da história da cidade e prevê a criação de uma nova alça de acesso ao viaduto Leon Feffer; a revitalização do Terminal Vereador Diniz José Dos Santos Faria; a construção de um novo terminal no distrito de Palmeiras, com a oferta de mais serviços à região, além de uma nova identidade visual à frota de ônibus e aplicativos que facilitarão a rotina dos passageiros suzanenses.





A apresentação das novidades ocorreu durante cerimônia aberta no Largo da Feira, na área central de Suzano, e foi liderada pelo prefeito e o gerente administrativo da Radial Transportes, Murillo da Silva. Na oportunidade, a dupla detalhou o projeto de revitalização do Terminal Vereador Diniz José Dos Santos Faria, na região norte da cidade, aliada à criação da nova alça de acesso ao viaduto Leon Feffer em uma área vizinha ao terminal.

A ideia é de que o equipamento passe a fomentar o comércio da cidade, com espaço para lojas, lanchonetes, restaurantes e área de lazer, com a implantação de um painel artístico executado em parceria com os artistas suzanenses, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A localidade ainda deverá abrigar as vans do transporte complementar em uma área exclusivamente planejada para os passageiros que optam pela modalidade.

“Os primeiros passos dessa revitalização devem ser dados no prazo de 10 a 12 dias, começando pela liberação do espaço das vans e a topografia da área para que possamos executar a alça de acesso ao viaduto Leon Feffer, que liga a região norte ao centro de Suzano”, explicou Ashiuchi.

A expectativa é de que a revitalização do terminal norte, administrado pela Radial Transportes, seja concluída no final do ano com um investimento estimado em R$ 400 mil. Já o projeto da nova alça está em tratativas entre a Prefeitura de Suzano e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), estimado em R$ 2,5 milhões.

De maneira semelhante, a administração estuda a implantação de um novo terminal de ônibus no distrito de Palmeiras. O equipamento inédito visa beneficiar os passageiros e os trabalhadores que atuam nas linhas da região, além de ampliar a oferta de serviços aos moradores da área.

O plano em Palmeiras deve ser executado a partir de 2022, com a previsão de investimento fixada em R$ 3 milhões. Além de abrigar o transporte público, o espaço também sediará o terceiro Centro Unificado de Serviços (Centrus Sul) e uma área multiuso para feiras e eventos. O projeto visa garantir mais conforto, agilidade no atendimento e lazer aos munícipes de Palmeiras.

Outra proposta apresentada foi a nova identidade visual dos ônibus suzanenses. Ao longo dos próximos três anos, a frota será gradualmente renovada com os novos modelos de veículos totalmente acessíveis. A previsão é de que 10% da frota seja progressivamente adesivada em campanhas temáticas, como “Outubro Rosa” e “Maio Amarelo”, por exemplo.

O modelo adotado, padronizado nas cores azul escuro e branco, ainda traz detalhes que remetem a elementos da história de Suzano. Na oportunidade, três novos ônibus foram apresentados e já deverão compor a frota de veículos em atendimento aos usuários.

Tecnologia

Os passageiros da cidade também poderão baixar no celular dois aplicativos voltados à mobilidade urbana. O primeiro, “App Radial”, promete o acompanhamento por GPS dos ônibus da empresa, otimizando o tempo dos usuários que acompanham o itinerário pela tela do aparelho.

Já a segunda ferramenta, “App Radial – Atendente Virtual”, garante acesso a diferentes serviços on-line, como solicitações, consulta ao saldo do bilhete e cancelamentos. Esse aplicativo já deve entrar em operação a partir de agosto, enquanto o primeiro será lançado em dezembro. Ambos estarão disponíveis para usuários do sistema Android e iOS.

Para o prefeito, os anúncios representam um passo importante para o desenvolvimento do município. “Suzano é uma cidade que cresceu demais nos últimos anos e o desenvolvimento precisa acompanhar essa lógica de expansão. Por isso apostamos na facilidade da tecnologia e na descentralização dos serviços, bem como na manutenção viária, com novas alternativas para que o motorista ganhe mais tempo e qualidade de vida junto à família”, disse.

Ashiuchi também agradeceu a parceria da Câmara Municipal de Suzano, da Radial Transportes e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos de Mogi das Cruzes, Suzano e Região, que vêm acompanhando de perto todos os avanços na mobilidade urbana do município.

O secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, comemorou os projetos e reforçou a importância das conquistas que estão por vir. “A grande questão do trânsito é a segurança. Tenho certeza de que as novidades vêm para melhorar a fluidez, reduzindo a concentração de veículos na avenida Jorge Bei Maluf em horários de pico, garantindo a integração entre os terminais e otimizando tempo. Em nome de toda a equipe da pasta, agradeço a aposta nos projetos e parabenizo a gestão por esse grande passo rumo ao desenvolvimento”, afirmou.

Participantes

O evento ainda foi prestigiado pelos secretários Cintia Renata Lira (Administração), Renato Swensson (Assuntos Jurídicos), Marcelo Prado (Comunicação Pública), Walmir Pinto (Cultura), Leandro Bassini (Educação), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente) e Pedro Ishi (Saúde), além do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; do controlador-geral do município, Sadao Sakai, e do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.

Também estiveram presentes o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos, Félix de Barros, e os vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Artur Takayama; Denis Claudio da Silva, o filho do Pedrinho do Mercado; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; Gerice Lione, a esposa do Prefeito da Academia; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Jaime Siunte; Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado e Rogerio Castilho.