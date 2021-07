O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou nesta terça-feira (27) o projeto de lei nº 17.254 de 2019, que permite a taxação de empresas que usem ruas e rodovias paulistas “intensivamente” para transportar passageiros ou entregar mercadorias.





Segundo a prefeitura, o texto inicial não exige que seja feita cobrança de valores e é apenas autorizativo, logo, abre brechas para que a taxa seja instituída no futuro.

O projeto permite que seja feita a cobrança de valores extras das companhias com base nos quilômetros percorridos ou nas viagens realizadas dentro do território do município de São Paulo, isso inclui qualquer parte do trajeto que seja dentro da cidade.

O texto teve aprovação da Câmara Municipal de São Paulo em 16 de julho.