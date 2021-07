A campanha social “VacinAção Solidária” continua vigente durante os dias de imunização contra a Covid-19 em Suzano. A iniciativa consiste na doação voluntária de um quilo de alimento não-perecível por parte do público contemplado pela dose do imunizante. As caixas de arrecadação estão disponíveis nos três polos de vacinação e as doações são destinadas ao estoque do Fundo Social de Solidariedade, que atende mais de cem entidades.





De acordo com a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a ação já arrecadou mais de 20 toneladas desde o lançamento, em abril. Na ocasião, a campanha de imunização tinha o público idoso como grupo prioritário. “Nossos idosos são pessoas extremamente caridosas e empáticas. Tivemos uma adesão muito satisfatória nessas semanas, o que reflete positivamente em nosso estoque de alimentos que ajuda muita gente. Agora precisamos manter essa colaboração voluntária também com o público jovem que está se vacinando”, reforçou.

Para Larissa, o projeto é o tipo de iniciativa capaz de promover o bem sob diferentes visões. “Neste período de pandemia, nos deparamos com muitos desafios e, mais uma vez, percebemos que a união é o que faz a diferença. Graças a Deus, a campanha de vacinação está evoluindo muito bem na cidade e o sentimento de gratidão a cada dose aplicada é uma experiência única. Acredito que cabe a cada um de nós transbordar essa sensação e contribuir com o próximo, nem que seja com o pouco que está ao nosso alcance”, completou.

Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

O cronograma de vacinação desta semana contempla os públicos de 27 e 26 anos, na quinta e sexta-feira (29 e 30/07), respectivamente. O atendimento ocorre no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), na região norte, e na Escola Municipal (EM) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), no distrito de Palmeiras, ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas.

Já na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), o atendimento será estendido até as 19 horas. Também haverá sistema drive-thru até as 17 horas no Parque Municipal Max Feffer, com entrada pela avenida Brasil. Todos os três polos, inclusive a área de drive-thru, estarão recebendo a doação voluntária de alimentos.

“Vamos estimular nossos amigos e parentes que estão indo se vacinar a contribuir com a doação de alimentos em prol das famílias em situação de vulnerabilidade. Tem sido um momento difícil para todos, mas não podemos nos esquecer daqueles que lutam diariamente contra a fome, que são os que mais precisam da nossa ajuda neste período”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.