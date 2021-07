O Banco de Alimentos de Itaquaquecetuba, gerido pela Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar, divulgou na manhã de hoje, 28, a marca de 36.861 quilos de alimentos distribuídos, desde a sua regularização, em março deste ano. No total, foram 56 entidades e 7.538 famílias atendidas. As doações vêm de parceiros e também pela Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), que havia bloqueado os recursos por falta de atualização no cadastro, desde 2016.





As doações são entregues para moradores de diversos bairros que estão em situação de vulnerabilidade, por meio das 56 entidades cadastradas no Banco de Alimentos. Com esse trabalho em conjunto, foi possível ajudar famílias que passam por algum tipo de necessidade, sobretudo neste período em que a pandemia abalou muitos trabalhadores.

De acordo com o secretário da pasta, Aparecido Ribeiro de Almeida, o Magrão, foi necessário regularizar a situação do Banco de Alimentos perante a Ceagesp, pois não tinha atualização do cadastro desde 2016. “Com a atualização cadastral, muitas famílias passaram a receber frutas, verduras e legumes e isso tem contribuído bastante para a parte nutricional, pois nas dificuldades financeiras são as primeiras a serem cortadas do orçamento”.

O Banco de Alimentos tem sede no Parque Ecológico Mario do Canto, s/n, no bairro Estação e os agricultores ou lavradores que possuam interesse em ajudar podem entrar em contato com a equipe da Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar.