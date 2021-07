JORGINHO VAI DAR TRABALHO



Como destacado na manchete deste jornal, o jovem Dr. Jorginho Abissamra já está causando medo nos adversários para as eleições do ano que vem. É claro que já tem gente querendo desmerecer o grupo que está sendo formado ao lado do médico, dizendo que não vão chegar a lugar nenhum e que são “meia dúzia de gatos pingados”. Essa frase teria partido de um grupo da cidade que já está dando como certa a vitória de seus candidatos a deputados estaduais e federais.

PARECE QUE VIROU RIVALIDADE ENTRE TIMES

Sabe quando um time perde a disputa, e além de perder, é humilhado pelo adversário? Então, parece que é isso que está acontecendo com as pessoas que de certa forma perderam a eleição, ou apoiaram o grupo vitorioso mas por algum motivo ficaram de fora do governo. Essas pessoas que não são tão “meia dúzia de gatos pingados” assim, já escolheram Jorginho para ser o nome a vingar a eleição de 2020. Como diz o ditado, “Quem bate esquece, mas quem apanha, não”. Com isso, o grupo que está se movimentando em torno de Dr. Jorginho vem crescendo a cada dia.

PIMENTA NO EMBATE!



Um fato que chamou muita atenção e está fazendo a disputa ganhar ainda mais ares de competição, foi o fato do atual deputado estadual de Ferraz, Rodrigo Gambale, ter chamado o pai do Dr. Jorginho, o Dr. Jorge, de bandido. O deputado falou que Jorge desviava boa parte do dinheiro de suas obras e também disse que Jorge não saía dos cassinos. Isso pegou mal, não apenas em Ferraz mas também na região. Isso porque, todos sabem que Rodrigo Gambale de certa forma, participou do governo de Jorge Abissamra, ele era o apresentador oficial dos eventos da prefeitura. Muita gente começou a chamá-lo de ingrato pelas afirmações. Contudo, o grupo de Dr. Jorge pai e até mesmo aqueles que não gostavam do ex-prefeito, acharam infeliz a postura do deputado e começaram a olhar Jorginho com outros olhos, e estão dispostos a ajudá-lo. O que sabemos é que a disputa promete no ano que vem em Ferraz.

DAVI CONTRA GOLIAS.



O fato é que será uma disputa entre os pequenininhos e os poderosos, entre o anão Davi e o gigante Golias.

Mas é claro que se questionarem o outro lado, vão dizer: “É TUDO BOBAGEM”.