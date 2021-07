A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou a construção de três espaços esportivos conhecidos como “areninhas” nos bairros Vila Santo Antônio, Vila Margarida e Vila São Paulo, os locais terão um campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada.

O projeto é fruto de uma parceria da administração municipal com o Governo do Estado custeado por emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão.

Na Vila Santo Antônio os trabalhos já começaram na Rua Tabajara com o as máquinas realizando a preparação do terreno, limpeza e nivelamento.

O secretário de Serviços Urbanos, Nicolas David, esteve no local acompanhando os serviços e disse que, em breve, a população terá mais opções de esporte e lazer.

“Em Ferraz existe uma carência por espaços esportivos. Essas areninhas serão importantes para a população”, disse Nicolas.

Com materiais modulares, a Secretaria Estadual de Esportes faz a implantação da “areninha”, fica a cargo da Prefeitura a disponibilização do terreno e a base com ligações de água e energia elétrica.

Texto: Jucélio Salvador – MTB: 33.848/SP/SeCom Ferraz.

Foto: Jonathan Andrade – Secom