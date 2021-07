Após o lançamento oficial do projeto “Adote uma Praça” pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na qual a Praça Paschoal Fares, na Vila Jamil, começou a ser revitalizada por uma empresa local (Unip Polo Ferraz), outros empresários mostraram-se interessados em participar da iniciativa.

Idealizado pela Secretaria de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, a ação desenvolverá a troca de iluminação, serviços de paisagismo, pintura completa de todo o espaço, reforma de muretas, capinação, dentre outros, em parceria com empresas parceiras.

O titular da pasta, Claudio Squizato, informa aos empresários locais interessados em participar do projeto sobre a importância do trabalho realizado e da aceitação popular. “A ação já acontece em diversas praças da cidade com aprovação dos munícipes, os verdadeiros beneficiários do projeto, que terão espaços públicos com dignidade e, consequentemente, com qualidade de vida e bem-estar”, disse Squizato.

A praça Luciano Poletti, na Vila Romanópolis, teve o monumento restaurado, pinturas realizadas, jardinagem e cultivo de novas plantas. O Grupo Unidade Paulista de Imagem (UPI) abraçou o local na questão de revitalização e reforma.

Canteiros também podem ganhar vida nova, a exemplo do espaço localizado próximo ao viaduto Ayrton Senna, no sentido da rua das Américas com a Jacomo Zanchetta, no Sítio Paredão, na qual a UPI também vivificou e revigorou o local.

Os empresários que quiserem adotar uma praça, podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal pelo telefone 4678-2275.