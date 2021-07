Convênio de revitalização da estrada do Pinheirinho já está em trâmite

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado estadual André do Prado, protocolou junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) seis novos pedidos de melhorias à mobilidade urbana do município. O encontro desta quarta-feira (28/07) com o superintendente Edson Caram e o diretor da Décima Divisão Regional (DR-10) do DER, o engenheiro Mauro Flávio Cardoso, ainda confirmou a tramitação do convênio voltado à revitalização da estrada do Pinheirinho e as melhorias nas estradas do Furuyama e dos Fernandes, esta última já está em licitação.

Desta vez, a comitiva suzanense, formada também pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pela assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carol Umebayashi, solicitou ao departamento a liberação de recursos financeiros para a recuperação funcional das estradas Santa Mônica, Portão do Honda, Caulim, Pau-a-Pique e das Neves.

“Aproveitamos também para reforçar o pedido da construção da alça de acesso ao viaduto Leon Feffer, na avenida Jorge Bei Maluf, na altura do número 1.050. O local dará maior agilidade aos motoristas que estão vindo de Mogi das Cruzes a Suzano”, explicou Ashiuchi.

Na ocasião, o chefe do Executivo suzanense recebeu a confirmação da aprovação dos trabalhos de recuperação nas estradas do Furuyama e dos Fernandes, que está em processo de licitação. Quanto às melhorias propostas à Estrada do Pinheirinho, o DER também já deu início à tramitação de documentos para celebração de convênio.

“Todos os pedidos novos acolhidos hoje já serão encaminhados para análise do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia. Vamos estudar cada solicitação e discutir prazos. É importante lembrar que já está em licitação o recapeamento da estrada dos Fernandes e confirmamos o trabalho na do Furuyama”, destacou o superintendente Edson Caram.

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, todos os ofícios protocolados visam mais segurança e qualidade de vida à população, sendo trabalhos importantes para a mobilidade urbana do município, sobretudo em relação às estradas vicinais. “Essa é uma conquista que Suzano aguarda por décadas, mas que só agora temos oportunidade por meio do programa ‘Novas Estradas Vicinais’, realizado pelo governo do Estado. Agradecemos muito a parceria alcançada até aqui, contando com o apoio do nosso amigo deputado estadual André do Prado”, finalizou.

Crédito da foto: Paulo Pavione/Secop Suzano