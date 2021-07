A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou na manhã desta quarta-feira (28/07), a segunda audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2022 / 2025. O evento que foi realizado no Teatro Municipal “Turíbio Ruiz” tem como objetivo estipular metas e despesas para as secretarias da administração municipal para os próximos quatro anos. A próxima etapa é a conclusão da peça orçamentária, que será encaminhada à Câmara Municipal para avaliação e votação dos vereadores.

A prefeita Marcia Bin participou do evento e parabenizou todos os secretários pelo empenho na confecção do PPA. “O Plano Plurianual é muito importante para o futuro da cidade, é por ele que se define as metas e ações para os próximos quatro anos. Por isso a importância deste evento e da participação de todos os secretários municipais”, enfatizou. O Plano Plurianual é a formação de políticas públicas que definem as linhas de ação com o objetivo de solucionar os problemas existentes no município.

A segunda audiência pública contou com a presença do diretor da Conam (Consultoria em Administração Municipal), Walter Penninck Caetano, que ministrou uma palestra com o tema “Planejamento Estratégico” para destacar a importância do PPA e como prepará-lo. “Foi uma apresentação muito positiva e esclarecedora, tenho certeza de que tantos os secretários municipais presentes, assim como os demais colaboradores, vereadores e sociedade civil aprenderam muito e eliminaram diversas dúvidas relacionadas ao Plano Plurianual”, disse a Secretária da Fazenda, Elizangela Gomes.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Geraldo Oliveira, os secretários municipais Marcio Borzani (Governo e Administração), Claudete Canada (Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos), Ricardo Leão (Obras Públicas), Lucas Bertagnolli (chefia de Gabinete e Assistência e Desenvolvimento Social), Marlene Sant’Anna (Segurança Urbana), Maria da Graça Chaia Marques (Mulher), Ariel Borges (Cultura, Esporte e Turismo) e Simone Lacerda (Educação), os vereadores David de Araújo Campos, José Fabricio de Oliveira, Lucas Alves Ferrari, Saulo Teixeira Alberto da Costa, Marcio Barbosa Iglesias, Patrícia Bin de Sousa Sanches e Roberto de Melo Vieira, além de diretores da administração municipal e a sociedade civil.