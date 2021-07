Em clima de Olimpíadas, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem apostado na prática do skate como forma de incentivo ao esporte. Ao todo, a cidade conta com quatro locais para a modalidade, são duas pistas de skate completas e duas minis ramps, que recentemente passaram por revitalizações para que os praticantes possam treinar suas habilidades.

Localizados em pontos estratégicos, os equipamentos da Vila São Paulo e do Jardim Castelo Branco, o Raspadão, contam com uma ampla área e diversos obstáculos de street, entre rampas de 45 graus, rampas ondulares, savana e uma extensão do vulcão bowl, conhecido pelo formato de piscina, além da variedade de cores dos grafites que celebram o esporte. Cabe destacar que o município já recebeu diversos campeonatos da modalidade e grandes nomes do skate.

A novidade é que o esporte foi uma das modalidades inseridas pelo Comitê Olímpico Internacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, e o Brasil está sendo representado por 12 skatistas e já é medalhista na modalidade. De acordo com o secretário de Verde, Meio Ambiente e Proteção Animal, Cláudio Squizato, a entrada do skate na Olimpíada pode trazer mais respeito à modalidade.

“O skate é o segundo esporte mais praticado do mundo, e sua importância social é extremamente significativa na vida de muitos jovens, por isso, precisamos desmistificar esse preconceito da categoria e valorizar o que vem da rua e do nosso dia a dia, enaltecendo assim nossos skatistas ferrazenses”, afirmou Squizato.

Os moradores da Cidade Kemel já podem fazer aulas de skate gratuitas na Estação Cidadania e Cultura, com uma mini ramp recém inaugurada no local. As oficinas ocorrem de segunda e quarta-feira, em horários diferentes para cada público, das 14 às 15 horas para crianças de 7 até 14 anos, e das 15 às 16 horas, a partir de 15 anos. A ação será dividida em horários diferentes para respeitar a limitação de cada indivíduo.

Já o Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, ganhará uma nova pista, que consiste em uma mini ramp de 7,50 metros por 3,50 com o “Half Pipe” com 1,70 de altura, dois obstáculos do tipo “Quarter” de 45, uma savana dupla, além de tabelas de basketball para interação entre as duas categorias esportivas. A previsão é que a obra seja entregue nas próximas semanas.

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.

Foto: Maxson Rodrigues/Secom Ferraz.