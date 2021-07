A Covid-19 é uma doença ainda muito misteriosa e a ciência luta contra o tempo para tratar das suas causas e efeitos. Em Ferraz de Vasconcelos, o Centro de Fisioterapia tem oferecido atendimento diferenciado para pessoas que foram contaminadas e tiveram sequelas. Para ter acesso ao tratamento, é preciso ser morador da cidade e levar o encaminhamento médico.





Desde outubro a unidade já atendeu 25 pacientes. De acordo com a coordenadora do Centro de Fisioterapia, Maira Camila Maia de Souza, assim como os efeitos da Covid-19 são diferentes em cada pessoa, as sequelas e o tratamento também. Por isso, a cidade oferece diagnóstico e reabilitação individualizados.

Em linhas gerais, as pessoas apresentam dificuldades com a respiração e apresentam falta de fôlego e cansaço, principalmente as que tiveram de ficar internadas, fazer uso de oxigênio ou foram entubadas. “É importante fazermos a reabilitação porque ajuda muito a pessoa a voltar ao seu condicionamento físico. Em cerca de 10 sessões já temos resultados e o paciente pode até recebe alta”, disse Maira.

Os moradores precisam levar o encaminhamento médico do hospital ou Unidade Básica de Saúde (UBS). Mais informações no Centro de Fisioterapia pelo 4679-6266.

Por Sandra Paulino