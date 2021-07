Cerca de 4,5 mil cobertores foram arrecadados por meio da campanha “Por falta de abraço, doe um cobertor”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba e encerrada nesta quinta-feira (29). A ação teve início no dia 2 de junho e tinha previsão de término no dia 10 de julho, mas foi prorrogada por conta das baixas temperaturas.





Ao todo, 27 embaixadoras abraçaram a causa e fizeram a campanha chegar mais longe. A cerimônia desta quinta, que ocorreu na sede do Fundo Social, serviu para prestar contas do alcance da campanha, o trabalho realizado e agradecer aos envolvidos.

Associações, ONGs, igrejas e outras instituições cadastradas receberam um quantitativo de cobertores novos e ficaram responsáveis pela redistribuição à comunidade. Pessoas em situação de rua receberam uma unidade e, famílias em situação de vulnerabilidade social, duas. Até as crianças ganharam cobertores com o tamanho adequado a elas.

“De tudo o que recebemos, 80% já foi doado. Então nesse frio que chegou agora, quem necessitava, já está com seus cobertores. Usamos as mesmas entidades cadastradas que receberam as cestas básicas para distribuírem eles. Quero agradecer e espero poder contar com esse mesmo apoio nas próximas”, disse Mila Prates Queroz, presidente do Fundo Social, durante o evento de encerramento que contou com a presença das embaixadoras.

Apesar da campanha ter encerrado, o Fundo Social ainda aceita doações. A sede fica na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia. Para doações em dinheiro, a conta bancária é no Banco do Brasil, agência 6882-9, c/c 134000-X, CNPJ 186.121.90/0001-63 ou Pix 186.121.90/0001-63. Para mais informações, o telefone é (11) 4732-3643.