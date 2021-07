A campanha de vacinação contra a Covid-19, em Suzano, contempla nesta sexta-feira (30/07) os cidadãos de 26 anos ou mais. O trabalho dá continuidade à operação desta quinta-feira (29/07), que beneficiou 6.097 suzanenses. O atendimento segue descentralizado, disponível nos três polos de imunização, das 8 às 17 horas, com horário estendido até as 19 horas na Arena Suzano.





A ação desta quinta-feira resultou em 2.520 aplicações na primeira dose e 3.577 na segunda. Só no polo Arena, 3.736 pessoas receberam atendimento, sendo 1.136 por meio do sistema drive-thru. Na região norte, outros 1.165 munícipes foram contemplados, enquanto na região de Palmeiras mais 1.196 acolhimentos foram registrados.

Para o atendimento das pessoas maiores de 26 anos, a operação estará novamente disponível nesta sexta-feira (30/07), a partir das 8 horas. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a ação também deve beneficiar os munícipes de demais grupos prioritários contemplados, mas que ainda não tomaram a dose.

“Seguimos em ritmo intenso, com os dias de atendimento liberados para todos aqueles que já têm direito à primeira dose, além dos moradores que precisam completar a segunda aplicação. Isso significa que o acolhimento está disponível para os munícipes maiores de 26 anos; taxistas, motoristas e cobradores dos transportes coletivo e complementar; profissionais da educação; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente grave; grávidas e puérperas, além dos idosos”, detalhou.

Para garantir a aplicação da primeira dose, será necessário apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano no nome do beneficiado e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa no link bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, o pré-cadastro na plataforma Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) é indispensável. Já para a segunda aplicação, basta apresentar o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa, documento original com foto e CPF.

O atendimento estará disponível no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal (EM) Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém), ambos no horário convencional, das 8 às 17 horas; bem como na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com horário estendido até as 19 horas. Já o sistema drive-thru, com entrada pela avenida Brasil, será das 8 às 17 horas.

O quadro com datas e orientações sobre a vacinação na cidade pode ser acessado pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial do site www.suzano.sp.gov.br. Todas as informações também são diariamente atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).

Até o momento, o município contabiliza 152.334 pessoas imunizadas contra a Covid-19, sendo 69,13% da população adulta, que está estimada em 220.330 habitantes. Do total de vacinados, 38.888 já completaram a segunda etapa.