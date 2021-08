O brasileiro Bruno Fratus conquistou a medalha de bronze na natação de 50m livre, ficando atrás apenas do norte-americano Caeleb Dressel, que levou o ouro, e do francês Florent Manaudou que ficou com a prata.





Bruno atingiu um tempo de 21.57s, enquanto Florent marcou 21.55s e Dressel fez 21.07s.

“A gente vai e faz. Os caras são muito fortes, mas nós somos ruins. Se é para deixar uma mensagem é de que o Brasil é o melhor povo, o melhor país do mundo. Todos ‘pagam pau’ para nós, somos muito capazes. Se permitam. Estamos entre os melhores do mundo”, disse Fratus na saída da piscina. “Eu precisei estar cercado de pessoas construtivas. Nas redes sociais, eu recebo muita abobrinha e precisei me afastar”, finalizou.