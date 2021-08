Com a realização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 com horário estendido, nesta sexta-feira (30/07), o município de Poá ultrapassou a marca de 88 mil aplicações. Na próxima segunda-feira (02/08), a cidade inicia a imunização dos munícipes com idade a partir de 24 anos.





“Foram 2.871 mil aplicações somente nesta sexta-feira (30/07), que seguiu até às 21 horas. A campanha ocorre em um excelente ritmo e, nesta segunda-feira (02/08), vamos avançar mais uma etapa e iniciar a imunização dos jovens com mais de 24 anos”, afirmou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia. Após a vacinação com horário estendido, o município já realizou 63.879 aplicações da 1ª dose, 22.050 da 2ª dose e 2.913 de dose única.

A prefeita Marcia Bin acompanhou a realização do horário estendido na Praça da Bíblia e trabalhou como voluntária no cadastramento de quem foi se vacinar. “Costumo acompanhar a campanha de vacinação para verificar o andamento do serviço e, principalmente, para conversar com os munícipes. Desta vez, para ajudar os envolvidos na ação, resolvi participar do cadastramento da vacinação “, disse a chefe do Poder Executivo.

De acordo com o diretor, na próxima segunda-feira, a vacinação retorna para o horário normal (9 às 15 horas) e a xepa da vacina volta a ser aplicada apenas no Reino da Garotada, a partir das 15 horas. “É bom frisar que a xepa está direcionada para lactantes 18+ com bebês de até dois anos, trabalhadores de supermercados e motoristas de transporte escolar e que a VacinAcão Solidária também continua sendo realizada no município. Pedimos a doação de um quilo de alimento no ato da aplicação da vacina, o material recolhido será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social do município”, finalizou.

A vacinação contra a Covid-19 em Poá é realizada na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro), e no Reino da Garotada (rua São Francisco, 168, bairro Biritiba), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.