Na última sexta-feira (30), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou a ação de inverno “Aquece Ferraz” em prol das famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua. A iniciativa foi gerenciada pelas secretarias de Assistência Social, Saúde, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Comunicação Social, Governo, Transportes e Mobilidade Urbana, Cultura e Turismo, além da Defesa Civil e do Fundo Social de Solidariedade.





O ato de solidariedade aconteceu na praça da Independência, região central, e contou com a distribuição de sopa, doação de cobertores, toucas e cachecóis, vacinação, busca ativa de pessoas em situação de rua e informações sobre a casa de abrigo em Ferraz.

Por causa da chegada de uma nova frente fria, devido a uma massa de ar polar, na qual derrubou ainda mais as temperaturas, chegando a registrar mínima de 3ºC no município, a Prefeitura realizou diversas ações que antecederam o advento do frio mais rigoroso.

Participaram da ação de inverno “Aquece Ferraz” a prefeita da cidade, Priscila Gambale, bem como os secretários das pastas supracitadas. A chefe do Poder Executivo enfatizou sobre as medidas tomadas para a proteção e dignidade dos ferrazenses que mais padecem nesse momento por causa das baixas temperaturas. “É nosso dever cuidar e zelar pelo povo, trazendo assim segurança, conforto e qualidade de vida. Não poderíamos deixar tantas pessoas em situação de vulnerabilidade enfrentarem sozinhas esse frio. Continuaremos acolhendo a todos que necessitam, enquanto essa frente fria perdurar”, disse Priscila.

Vale salientar que a população pode auxiliar o projeto Aquece Ferraz fazendo a doação de cobertores novos. Mais informações, entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade pelo telefone 4674-1393.

Por Junior dos Anjos