A última série ajustada do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referente à geração de empregos no período de janeiro a junho, destaca Suzano como a cidade do Alto Tietê que mais abriu postos de trabalho no primeiro semestre de 2021. De acordo com o levantamento do Ministério da Economia, o saldo foi de 2.963 empregos, o que representa 27,2% do total de oportunidades oferecidas nas dez cidades do entorno.





O melhor desempenho do município foi registrado no mês de maio, com 1.054 empregos gerados, sendo mais da metade do total de postos de trabalho abertos no Alto Tietê naquele período. Ao longo dos últimos seis meses, Suzano também foi o único município que se manteve mensalmente entre as três cidades da região que mais ofereceram oportunidade de trabalho formal.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o desempenho positivo reflete a gradual retomada das atividades impactadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no último ano. Além disso, datas sazonais importantes para o período, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, contribuíram para o aquecimento do comércio, além do setor secundário, incluindo a construção civil e as atividades industriais do município.

“A pasta faz o acompanhamento mensal dos indicadores e está empenhada em fomentar cada vez mais a empregabilidade em Suzano. Enfrentamos uma alta do desemprego nos últimos meses, muito em decorrência da pandemia. Agora observamos uma ligeira melhora dos índices que, mesmo ainda que tímida, é um indicativo para a expectativa de evolução do cenário”, disse.

Loducca também destacou a importância da soma de esforços da municipalidade para o enfrentamento da Covid-19 em um momento decisivo. “Estamos prestes a concluir a vacinação dos adultos com a primeira dose em Suzano. Isso nos traz uma ponta de segurança, visto que o município se movimenta para a retomada gradual das atividades presenciais nas escolas, por exemplo. Esse avanço representa um impacto positivo para diferentes áreas relacionadas à prestação de serviços na Educação e tudo aquilo que está no entorno do setor terciário”, explicou.

Para o segundo semestre, outros fatores tendem a contribuir para a melhora do cenário, como a “Black Friday”, o Natal e as comemorações de Ano Novo. “Esse período do fim de ano sempre gera uma grande expectativa. Porém, ainda vivemos um contexto atípico e muito volátil. Então, os cuidados com a pandemia nos próximos meses continuam sendo decisivos para o quadro traçado até dezembro”, comentou.

Suzano Mais Emprego

Entre as iniciativas promovidas pela administração municipal está o Suzano Mais Emprego, que periodicamente divulga vagas colocadas à disposição por empresas interessadas na contratação de novos funcionários. Nesta semana, são 122 oportunidades de trabalho disponíveis nas mais variadas funções.

Todos os detalhes das oportunidades podem ser conferidos no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br). Em razão da pandemia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está recebendo os currículos preferencialmente por e-mail, no endereço eletrônico suzano.vagas@gmail.com. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones das duas unidades do Centro Unificado de Serviços, o Centrus: (11) 4745-2264 (no centro) e 4934-5490 (na região norte).