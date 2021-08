A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá nesta quarta-feira (4) a Conferência Municipal de Educação 2021, que será transmitida de forma online pelo aplicativo Zoom. O evento terá início às 18h e contará com a participação de representantes dos segmentos da educação e da prefeita Priscila Gambale.





Os pais ou responsáveis são convidados a participarem, para isso, basta preencher o formulário online por meio do link que está disponível no site da Prefeitura. Cabe destacar que a transmissão será enviada ao e-mail cadastrado, portanto, é necessário que todos os dados estejam corretos.

A Conferência será conduzida pela Secretaria da Educação de Ferraz em parceria com o Conselho Municipal de Educação e Desenvolvimento de Ensino (CMEDE), e a Presidente do Conselho, Viviane Flores. O encontro tem como objetivo analisar a situação educacional do município, discutir e eleger prioridade para a educação e propor diretrizes, metas e ações para o monitoramento do Plano Municipal de Educação.

De acordo com a titular da pasta, Adriane Alcantara, é necessário promover a troca de informações entre a sociedade civil e os profissionais da educação.

“É preciso garantir o direito de aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, bem como discutir planos de ações a favor da carreira do magistério. Em razão do exposto a Conferência se faz essencial para as citações supracitados”, destacou a secretária.

Por Jamile Matos