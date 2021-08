Após ultrapassar a marca de 90 mil aplicações da vacina contra a Covid-19, o município de Poá inicia a imunização da população 23+, nesta terça-feira (03/08). O Departamento de Vigilância em Saúde informou ainda que a xepa da vacina irá contemplar os munícipes com idade a partir dos 18 anos. É a primeira cidade da região a imunizar esta faixa etária. A novidade foi divulgada pelo diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia, em virtude do excelente ritmo da campanha na cidade.





“O histórico da vacinação em Poá é muito bom, assim como a logística preparada pelo departamento, que faz o controle do estoque e não deixa faltar doses. Com base neste trabalho, conseguimos acelerar o cronograma sem colocar em risco o desempenho da campanha, pois separamos as quantidades necessárias para a realização da 1ª e da 2ª dose”, afirmou o diretor. Após a vacinação desta segunda-feira (02/08), Poá já realizou 64.849 mil aplicações da 1ª dose, 22.640 mil da 2ª dose e 2.913 de dose única.

A prefeita Marcia Bin tem acompanhado o desempenho da vacinação no município, inclusive, trabalhou como voluntária no cadastramento da imunização com horário estendido, na última sexta-feira (30/07), na Praça da Bíblia. “Fico muito feliz em ver a nossa população sendo imunizada de forma rápida e organizada. Já vamos iniciar a população 23+ e direcionar a xepa para os munícipes 18+. Tenho conversado com as pessoas durante a aplicação da vacina e muitas afirmam que a vacina representa a esperança de retornarmos em breve ao que chamamos de ‘normalidade’”, destacou a chefe do Poder Executivo.

“Tanto para os munícipes com mais de 23 anos como para os jovens maiores de 18 anos, que forem em busca da xepa da vacina, a documentação que deve ser apresentada é a mesma: documento com foto, CPF e comprovante de endereço”, ressaltou Leonardo.

A vacinação em Poá é realizada na Praça da Bíblia (rua Vicente Guida, s/n, Centro) e no Reino da Garotada (rua São Francisco, 168, bairro Biritiba), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Já a xepa da vacina começa a ser aplicada a partir das 15 horas, também de segunda a sexta-feira, somente no Reino da Garotada.

VacinAção Solidária

O município de Poá continua com a campanha VacinAção Solidária, que tem como objetivo arrecadar alimentos para doar às famílias em situação de vulnerabilidade social. “Pedimos aos munícipes que, se possível, levem um quilo de alimento para doação no ato da aplicação da vacina. Todo alimento recolhido será destinado às famílias poaenses que se encontram em uma situação mais fragilizada”, finalizou o diretor.