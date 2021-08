Estão disponíveis 734 vagas de emprego através dos programas de encaminhamento ao emprego do Alto Tietê. As vagas são para as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.





PATs de Ferraz de Vasconcelos e de Santa Isabel

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ferraz de Vasconcelos e de Santa Isabel oferecem 154 vagas. Para concorrer é necessário acessar os aplicativos Sine Fácil e CTPS Digital. Para mais informações, o e-mail é o suporte.sd@sde.sp.gov.br

Vagas de emprego dos Postos de Atendimento ao Trabalhador do Alto Tietê

Profissão Cidade Vagas Comerciante Varejista Poá 3 Engenheiro Mecânico Automotivo Ferraz de Vasconcelos 1 Farmacêutico Santa Isabel 2 Fonoaudiólogo Ferraz de Vasconcelos 2 Contador Ferraz de Vasconcelos 1 Técnico de Apoio Ao Usuário de Informática Santa Isabel 1 Desenhista Técnico (Arquitetura) Santa Isabel 1 Auxiliar de Enfermagem Santa Isabel 1 Agente de Vendas de Serviços Santa Isabel 1 Assistente de Vendas Ferraz de Vasconcelos 1 Auxiliar de Escritório, em Geral Santa Isabel 1 Empregado Domestico nos Serviços Gerais Santa Isabel 2 Auxiliar nos Serviços de Alimentação Santa Isabel 20 Trabalhador da Manutenção de Edificações Santa Isabel 9 Repositor de Mercadorias Santa Isabel 1 Atendente de lojas e mercados Santa Isabel 1 Vendedor em Domicilio Santa Isabel 6 Jardineiro Santa Isabel 1 Pedreiro Ferraz de Vasconcelos 2 Pedreiro Santa Isabel 2 Marmorista (Construção) Santa Isabel 2 Pintor de Obras Ferraz de Vasconcelos 2 Servente de Obras Santa Isabel 3 Ferramenteiro Santa Isabel 5 Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais Ferraz de Vasconcelos 1 Soldador Santa Isabel 8 Caldeireiro (Chapas de Ferro e Aco) Santa Isabel 1 Serralheiro Ferraz de Vasconcelos 3 Operador de Calandras (Tecidos) Poá 5 Revisor de Fios (Produção Têxtil) Ferraz de Vasconcelos 5 Costureiro na Confecção em Serie Santa Isabel 5 Costureiro, a Máquina na Confecção em Série Poá 10 Motorista de Ônibus Rodoviário Santa Isabel 5 Motorista de Ônibus Urbano Santa Isabel 5 Embalador, a Mão Santa Isabel 2 Alimentador de Linha de Produção Ferraz de Vasconcelos 26 Moldador de Plástico Por Injeção Santa Isabel 2 Açougueiro Santa Isabel 3 Mecânico de Manutenção de Máquinas-Ferramenta Ferraz de Vasconcelos 1 Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica Santa Isabel 1 Fonte: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico





Mogi Conecta

A cidade de Mogi das Cruzes possui 357 vagas abertas. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta para participar. Os telefones para mais eventuais dúvidas ou mais informações são 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 ou 97422-4273.

Para conferir as vagas disponíveis em Mogi das Cruzes e seus detalhes, acesse o site da Prefeitura da cidade.

Guararema

O Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), de Guararema, está com 34 vagas disponíveis. Os interessados devem se candidatar pelos telefones 4693-1717 e 4693-1432. Clique aqui para conferir as vagas;

Suzano

O programa de encaminhamento ao emprego de Suzano está contando com 189 oportunidades. Os interessados devem procurar uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) ou seguir os procedimentos listados no site da Prefeitura (link abaixo).

A central fica na Avenida Paulo Portela, 210. Já o Centrus Norte se encontra na Avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Clique aqui para acessar as vagas. Para mais informações, utilize o e-mail suzano.vagas@gmail.com ou o telefone 4745-2264.