Mais de dois mil moradores dos bairros Vila Cristina, Vila São Sebastião e Jardim das Flores, em Ferraz de Vasconcelos, serão beneficiados com melhorias no sistema de esgoto da Companhia de Saneamento Ambiental (Sabesp). O investimento será de R$ 8,8 milhões e irá durar 18 meses. As obras tiveram início nesta segunda-feira (2) e contaram com a presença da prefeita Priscila Gambale, do deputado estadual, Rodrigo Gambale, do superintendente da Unidade de Negócios Leste, Maycon de Abreu e de secretários municipais.





Segundo o gerente de Divisão da Sabesp, Zemicindo Miguel Mendes, as obras contemplam a construção de uma estação elevatória que irá captar e bombear o esgoto até a unidade de tratamento. Com isso, os resíduos que, atualmente, são despejados no córrego Guaiozinho terão o destino correto e o afluente será despoluído.

A prefeita comemorou a ação. “Esse é o tipo de obra que leva dignidade para a vida das pessoas. É uma parceria que dá certo. Somamos esforços com o deputado Rodrigo Gambale e trabalhamos com a Sabesp para que isso pudesse acontecer. No final, quem sai ganhando é a população”, afirmou.

Também estiveram presente ao início das obras o presidente da Câmara de Ferraz, Flávio Batista de Souza, o Inha, Ananias Coelho Neto, o Neto do Cambiri, Alexandro Santos Alves Silva, o Teteco, Osni Ângelo Pasquarelli, Ewerton Correa Cardoso, José Juca de Araújo Neto, o Juca do São Judas, Flávio de Albuquerque Castilho, o Flávio do Depósito, e Eliel de Souza, o Eliel Fox.

Por Sandra Paulino