As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze se tornaram bicampeãs olímpicas ao ganharem a medalha de ouro na classe 49erFX da vela, nesta terça-feira (3).





A dupla ficou na terceira posição na medal race, realizada na Baía de Enoshima. A colocação já foi suficiente para garantir o primeiro lugar da classe.

As brasileiras terminaram o evento com 76 pontos perdidos. a dupla alemã, composta por Tina Lutz e Susann Beucke levaram a prata, com 83. E o bronze foi para as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, que tiveram 88 pontos perdidos.