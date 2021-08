O atleta brasileiro Abner Teixeira ficou com a medalha de bronze nos pesos pesados (82 a 91kg) do boxe masculino. Sua última luta foi na manhã desta terça-feira (3). Abner foi derrotado por Julio de La Cruz na semifinal da categoria. De La Cruz ganhou por 4 a 1 na decisão dos árbitros.





“Ele soube usar a experiência dele muito bem. Eu estava me sentindo bem, vim para ganhar, estava me sentindo rápido, forte. Trabalhei da melhor forma possível, mas a luta acabou ficando meio agarrada, acho que mais por estratégia dele. Troquei muito com ele, tentei explodir, mas ele acabou sendo melhor nos três rounds”, disse Abner, após a luta.