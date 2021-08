O brasileiro Alison dos Santos foi uma grande revelação do atletismo, conquistou a medalha de bronze no final dos 400m com barreiras em sua estreia nas Olimpíadas, aos 21 anos.





A medalha de ouro ficou com Karsten Warholm, da Noruega, que bateu o recorde mundial, fechando em 45s94. A prata foi do norte-americano Rai Benjamin, com 46s17, e Alison conquistou o bronze com 46s72. Os três fizeram seus melhores tempos, e, até o momento, são os maiores desempenhos da história da prova.